Infortunio serio per Parisse: tre mesi di stop

Brutte notizie per Sergio Parisse: il capitano del Tolone si è infortunato nel corso della partita di campionato di domenica scorsa contro lo Stade Francais.

La leggenda azzurra, sottopostasi ad alcuni esami, ha riportato la frattura dello scafoide che lo terrà lontano dai campi per circa 3 mesi. Trentotto anni, Parisse aveva annunciato negli scorsi mesi il suo ritiro al termine della stagione, ma stava dando spettacolo in Francia con una serie di grandi prestazioni. Uno stop che non ci voleva, per lui e per il Tolone.

OMNISPORT | 24-09-2021 17:30