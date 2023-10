Inghilterra-Italia, dopo il ko i tifosi se la prendono sempre con Donnarumma

Dopo il ko dell'Italia con l'Inghilterra che complica la qualificazione a Euro 2024, i tifosi si scagliano contro il portiere: "Uno spaventapasseri"

18-10-2023 16:00

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Tutto in due partite. L’Italia si giocherà la qualificazione a Euro 2024 in 180 minuti: prima la Macedonia del Nord, poi l’Ucraina. Intanto, dopo il ko di Wembley con l’Inghilterra, i tifosi azzurri puntano il dito contro Gigio Donnarumma, bersagliato sui social ogni volta che gioca la Nazionale (e non solo).

Italia ko: ancora una volta contestato Donnarumma

Ormai i tifosi dell’Italia, come già in precedenza quelli del Milan scottati dal suo passaggio al Paris Saint-Germain, non gliene passano una. Contestare Donnarumma è diventato di tendenza, commetta o meno errori clamorosi.

Che indossi la maglia azzurra della Nazionale oppure la casacca del club campione di Francia. “L’unica sostituzione che doveva fare Spalletti era quella di Donnarumma” twitta Claudio Saragozza. “Si conferma il solito pachiderma sopravvalutato” scrive un altro utente.

Gigio sul banco degli imputati: cosa pensano i tifosi

Nulla viene perdonato a Gigio, che, a soli 24 anni, deve avere spalle larghe, larghissime, per sorreggere il peso delle critiche. A volte eccessive. “Che paura Donnarumma con i piedi”, afferma un sostenitore azzurro. Carloglia è di parere opposto: “Questa volta con i piedi non ha sbagliato niente, è con le mani che è scarso”. Non c’è neanche uniformità di vedute. “E pure stavolta al posto di Donnarumma sarebbe stato meglio il portiere volante” rincara Mister Wolf.

Donnarumma ha colpe sul gol di Rashford?

Al numero uno della Nazionale viene rimproverato di uscire troppo poco dai pali e poi il mancato intervento sul gol di Rashford. “Sei alto 2 metri e non esci dalla porta neanche morto” sbotta Vittorio Campanile. “Tre cross mosci e Donnarumma non è mai uscito” gli fa eco Massimiliano Campagnoli. “Complimenti a Donnarumma per il tentativo di parata nel secondo gol” ironizza Super Masi.

Roberto lo definisce “spaventapasseri”.”Poteva oggettivamente fare di più sul tiro di Rashford” ritiene Andrea Castellano. “Donnarumma sulle orme di Handanovic, non si butta nemmeno per sbaglio” conclude un altro tifoso

Appello a Spalletti: il web invoca un altro portiere

A Spalletti si chiede di puntare su un altro portiere. “A me sembra impossibile che nel vivaio italiano non ci sia un portiere più forte di Donnarumma” commenta Antonio Ingenito. “Comunque basta con Donnarumma. Anche perché tutta questa fiducia ad un ragazzo che non è in forma, non fa nemmeno bene a lui. Serve dargli una scossa per migliorare e forse cambiandolo si riesce a farlo” sostiene free.da.

Anche se c’è chi pensa che grandi portieri l’Italia non ne abbia proprio più.