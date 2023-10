Italia, Agroppi esclusivo: Senza bomber e portiere è dura, Spalletti non ha top-player

“Se ci qualifichiamo agli Europei non so dirlo, non lo sa neanche Dio. C’ho parlato un quarto d’ora fa e mi ha detto che non lo sa”. Aldo Agroppi non perde mai il gusto della battuta. L’ex talento del Torino ed ex allenatore di tante squadre italiane, dal Padova al Perugia, dall’Ascoli alla Fiorentina, è curioso di vedere i progressi della Nazionale con Spalletti, che chiama “pretino” (“perchè parla sempre sottovoce”) ma è drastico nel giudicare il livello qualitativo dell’Italia.

Agroppi domani l’Italia torna in campo con Malta e poi ci sarà l’Inghilterra, cosa si aspetta da Spalletti dopo questi primi due mesi da ct?

“Guardate Spalletti è bravo, sa il fatto suo ma può non bastare. Grandi calciatori l’Italia non ne ha più. Ha alcuni buoni giocatori, questo sì. Ma fuoriclasse no. Dove sono i Rivera, i Mazzola, i Totti o i Baggio?”

Soprattutto in attacco manca un vero bomber

“E dove sono? C’è Immobile che mi ricorda un po’ Roberto Mancini: fortissimo col suo club ma quando andava in Nazionale non rendeva. Dietro Immobile poi c’è il vuoto,