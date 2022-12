Inghilterra, Southgate: "Mi è piaciuta la nostra concretezza. Francia? Dovremo dare il massimo"

04-12-2022 23:58

Il ct dell’Inghilterra Gareth Southgate ha commentator a The Telegraph, il successo per 3-0 sul Senegal che è valso il passaggio ai quarti di finale dei Mondiali: “Sono contento della nostra concretezza in zona gol e il modo in cui la squadra ha lavorato senza palla. Non abbiamo fatto benissimo nella prima mezz’ora, mentre il Senegal aveva molta energia e pressava bene. Le nostre migliori opportunità sono arrivate dalla riconquista della palla, credo che Bellingham e Henderson siano stati eccezionali sotto questo aspetto. Kane? Tutti i centravanti vorrebbero segnare sempre. Credo che il suo gioco di raccordo sia importante per lui e per noi. Oggi ha fatto molto meglio nella seconda parte di gara. Sterling? La priorità è che stia con la sua famiglia e noi lo sosterremo e gli daremo tutto il tempo di cui ha bisogno. Non so se può tornare, non voglio metterlo sotto pressione. A volte il calcio non è la cosa più importante, la famiglia viene prima di tutto. La Francia? È una squadra eccezionale, con ottimi record e grandi individualità. Dovremo giocare al nostro miglior livello possibile”.