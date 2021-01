Inimitabile Sofia Goggia, vince ancora a Crans Montana. Curtoni terza

Una due giorni incredibile per Sofia Goggia, che dopo la stupenda vittoria di ieri concede il bis nella discesa di oggi, sempre a Crans Montana. Per la Goggia si tratta del quarto successo stagionale e l’undicesimo totale in Coppa del Mondo, confermandosi ad un livello irraggiungibile per le avversarie. Ma oggi è tutta l’Italia a sorridere, con il terzo posto di Elena Curtoni a soli 60 centesimi di ritardo dalla compagna di squadra, e il quarto di Laura Pirovano, trentina classe 1997 diventata ormai grande. Chiude la Top Ten azzurra il nono posto di Federica Brignone, anche lei molto in palla.

Su una pista finalmente pulita, la Goggia sfodera una gara perfetta, dimostrando di non soffrire la lunghezza maggiore della gara (circa 20 secondi in più).

La Goggia ha poi parlato di questa bellissima vittoria, pensando però già al Super G in programma nella gironata di domani:

“Si pensa sempre alla prossima gara, penso giorno per giorno. Domani c’è una nuova gara. Archivio in fretta questa vittoria di oggi. Faccio finta che queste vittorie mi siano servite come prova in vista del superG di domani. Dedico questo successo alla Federazione, che ha festeggiato le 100 vittorie in campo femminile in Coppa del Mondo”.

La campionessa bergamasca ha dedicato qualche parola anche ai microfoni della RAI:

“E’ una felicità doppia perché Elena Curtoni è sul podio con me. Da piccola era il mio incubo, mi batteva sempre. Oggi sono contenta per come ho sciato”.

Questo l’ordine d’arrivo della gara:

1. Sofia GOGGIA (ITA) – 1:27.75

2. Lara GUT-BEHRAMI (SUI) – +0.27

3. Elena CURTONI (ITA) – +0.60

4. Laura PIROVANO (ITA) – +0.82

5. Breezy JOHNSON (USA) – +0.89

6. Jasmina SUTER (SUI) – +0.91

7. Petra VLHOVA (SVK) – +1.05

8. Corinne SUTER (SUI) – +1.10

9. Federica BRIGNONE (ITA) – +1.26

10. Michelle GISIN (SUI) – +1.32

OMNISPORT | 23-01-2021 12:02