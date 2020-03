Inizia il valzer delle panchine in Eurolega

I campionati sono fermi ma il mercato del basket no. Anche perché il Panathinaikos si è appena separato da Rick Pitino ed è alla ricerca di un nuovo allenatore. La scelta, fosse ripartito il campionato ellenico (che invece è stato dichiarato concluso proprio lunedì), sarebbe caduta su Giorgos Vovoras, ma per la prossima stagione, secondo quanto riferito dal quotidiano greco Ekatimerini, il proprietario dei verdi Dimitris Giannakopoulos vorrebbe riportare in panchina Zeljko Obradovic.

Il serbo, che con il Panathinaikos ha vinto per cinque volte l’Eurolega, non sembra intenzionato a restare al Fenerbahce. I turchi lo sostituirebbero con Sarunas Jasikevicius, oggi al timone dello Zalgiris Kaunas.

SPORTAL.IT | 24-03-2020 20:25