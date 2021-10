Inseguimento, quartetto italiano ancora d’oro: trionfo al Mondiale

21-10-2021 20:03

Il 2021 tutto d’oro dello sport italiano non sembra finire mai e sconfina i limiti temporali di un’estate indimenticabile. Così dopo le gioie della nazionale di calcio ad Euro 2020, le imprese azzurre all’Olimpiade di Tokyo, il doppio trionfo di uomini e donne all’Europeo di pallavolo e quello di Sonny Colbrelli alla Parigi-Roubaix tocca ancora al ciclismo far sventoilare il tricolore e far risuonare le note dell’inno di Mameli.

Il quartetto italiano dell’inseguimento a squadre ha infatti conquistato la medaglia d’oro ai mondiali su pista in corso di svolgimento a Roubaix, nel velodromo Jean-Stablinski, adiacente al più famoso André-Pétrieux, teatro degli ultimi metri della Classica più famosa al mondo: una gioia che nella competizione all’Italia mancava da 24 anni, dall’edizione 1997 a Perth.

Per Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni e Liam Bertazzo è quindi arrivata la conferma più bella e importante e volendo anche la più difficile dopo l’exploit a Tokyo, dove i tre azzurri (con Lamon al posto di Bertazzo) conquistarono una medaglia d’oro storica, che mancava ai Giochi da Roma 1960, con tanto di record del mondo.

A cambiare è solo l’avversario, dalla Danimarca che si era presentata in Giappone da favorita alla Francia, che in semifinale aveva avuto a sorpresa la meglio proprio sui danesi, mentre l’Italia aveva eliminato l’altra grande potenza europea della pista, la Gran Bretagna. La finale con la Francia è stata equilibratissima almeno nella prima parte, visto che Ganna, Milan, Consonni e Bertazzo sono arrivati a metà gara con un vantaggio di appena 93 millesimi sul quartetto francese composto da Thomas Boudat, Thomas Denis, Valentin Tabellion e Benjamin Thomas.

Proprio come a Tokyo, però, la forza dell’Italia si è sprigionata nella seconda parte di gara, quando a tirare c’ha pensato un Ganna insuperabile che ha permesso all’Italia di chiudere con quasi mezzo secondo di vantaggio e il tempo finale di 3’47”192.

Un vero e proprio trionfo, che fa dello sprinter piemontese, già vincitore della prova a cronometro dei mondiali su strada in Belgio, e ancora in corsa per il titolo dell’insegimento individuale, uno dei simboli dell’anno magico dello sport italiano.

