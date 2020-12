Insigne non esulta: "Sono triste e deluso, dovevamo fare di più"

Il suo gol ha evitato al Napoli la terza sconfitta consecutiva che avrebbe ufficialmente aperto la crisi, ma Lorenzo Insigne al termine della gara contro il Torino non ha nessuna voglia di festeggiare.

Il capitano azzurro, intervistato da ‘Sky Sport’, non nasconde il rammarico per quella che ritiene un’occasione persa: “Ho fatto un bel gol, ma sto male, sono triste perché potevamo e dovevamo fare di più per prenderci la vittoria. Dispiace per i due punti persi. Dobbiamo dare tutti un po’ di più. Io in primis e tutti dietro.

Insigne infine dice la sua anche sul ricorso vinto davanti al Coni, che permetterà al Napoli di rigiocare la partita contro la Juventus: “Sapevamo di non aver fatto nulla di male a non partire per Torino. Siamo contenti per il ricorso, ma ora dobbiamo pensare al Cagliari”.

24-12-2020