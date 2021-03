Insulti alla telecamera: Nestorovski rispedito in Italia

Ilia Nestorovski è stato cacciato dal ritiro della Nazionale macedone per aver proferito diversi insulti davanti alla telecamera dopo il gol segnato contro il Liechtenstein.

Il giocatore dopo la partita su Instagram ha cercato di chiarire, spiegando di aver insultato persone che negli scorsi giorni avevano minacciato la sua famiglia, ma la spiegazione non ha convinto il ct Angelovski che ha deciso di rispedirlo a Udine: “Sono contento che si sia scusato e abbia spiegato il motivo del suo gesto, ma un simile comportamento non può essere accettato, soprattutto quando si veste la maglia della propria Nazionale. Per questo motivo è libero dagli obblighi con la selezione in vista della prossima partita contro la Germania”.

OMNISPORT | 29-03-2021 21:19