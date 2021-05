Insulti razzisti: 10 giornate di squalifica per Santini del Padova

Dopo il caso di Michele Marconi del Pisa, il calcio italiano racconta di un’altra maxi squalifica per insulti razzisti. Questa volta a pagare è Claudio Santini, attaccante che gioca nel Padova, nel girone B di Serie C. Squalificato per le prossime 10 giornate.

Il caso riguarda quanto successo nella partita contro la Sambenedettese lo scorso 17 gennaio, in occasione della 19ª giornata, tra Santini e Shaka Mawuli, centrocampista della Sambenedettese.

L’arbitro Fabio Natilla non aveva notificato nulla nel reperto ufficiale della partita, ma nel post partita i dirigenti della Samb hanno denunciato alla stampa quanto accaduto, per poi notificarlo alla Procura Federale.

Il Padova in un comunicato, al quale è allegata una foto con un messaggio antirazzista dell’attaccante, ha preso posizione affermando che l’istruttoria sarebbe ancora monca, annunciando il ricorso alla Corte Federale: “La società ritiene la decisione molto discutibile, in quanto fondata su un’istruttoria obiettivamente monca, essendo stati auditi in fase di indagine solo tesserati della società Sambenedettese, mentre non è stato escusso alcun calciatore del Calcio Padova e neppure gli ufficiali di gara, i delegati di Lega Pro e i collaboratori della Procura Federale, i cui referti, peraltro, nulla hanno riportato al riguardo. Per tali ragioni, non appena notificate le motivazioni, verra’ proposto appello alla Corte Federale”.

