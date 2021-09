Insulti razzisti a Maignan: la Juve denuncia il suo tifoso

Aveva lasciato un importante senso di rabbia il post pubblicato da Mike Maignan dopo Juventus-Milan di domenica scorsa: il portiere francese era stato vittima di insulti di stampo razzista nel riscaldamento e, la denuncia dello stesso giocatore, ha contribuito ad avviare la caccia al responsabile.

Come riportato dall’ANSA, la Digos di Torino ha identificato l’individuo macchiatosi di tale scempio grazie alle immagini registrate dalle telecamere presenti all’Allianz Stadium: si tratta di un operaio e sindacalista di Rovigo iscritto allo Juventus Club Gaetano Scirea di Castagnaro (Verona), che ne ha già annunciato l’espulsione.

Il club bianconero lo ha denunciato per istigazione all’odio razziale e, quando verrà chiarita la responsabilità in questa vicenda, la società piemontese potrà decidere in piena autonomia per l’allontanamento di questo tifoso dall’Allianz Stadium per un lungo periodo.

Contestualmente, la Procura Federale non aprirà alcun fascicolo per approfondire un episodio che ha già il suo colpevole.

Maignan aveva espresso tutto l’orgoglio per il colore della sua pelle, ergendosi a promotore di una campagna anti-razzista che non può calare d’intensità.

“Sono Mike, in piedi, nero e orgoglioso. Finché possiamo dare la nostra voce per cambiare le cose, lo faremo”.

OMNISPORT | 23-09-2021 14:00