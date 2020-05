Inter, acquisto vicino ma i tifosi attaccano: “È bollito!”

Dopo averlo inseguito per mesi, Arturo Vidal sembra essere ora davvero a un passo dall’Inter. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport, secondo cui la partenza del cileno da Barcellona è praticamente certa e l’Inter rappresenta l’unica meta per il giocatore: alla lunga, dunque, il Barca sarà costretta ad accettare le condizioni del centrocampista e di Beppe Marotta, pronto a trasformarsi nel regista dell’operazione.

Inter pronta alla doppietta: Vidal e Tonali

Il Barcellona vorrebbe una ventina di milioni di euro per Vidal, Marotta è intenzionato a non sborsare più di 8-10 milioni: alla fine, secondo la Rosea, sarà l’a.d. nerazzurro a spuntarla e Antonio Conte potrà finalmente avere il centrocampista che chiede da un anno.

Insieme all’esperienza di Vidal, il nuovo centrocampo dell’Inter conterà però anche su un giovane di talento, Sandro Tonali, per il quale i nerazzurri sembrano essere in pole position. La coppia, però, non convince del tutto i tifosi, che nutrono dubbi soprattutto su Vidal.

I tifosi non condividono il colpo Vidal

“Vidal un un altro bollito che verrà a creare problemi. A questo punto teniamoci Nainggolan”, scrive Renzo su una delle pagine Facebook del tifo nerazzurro. “Purtroppo Conte però vuole Vidal – replica Luca – il punto è che non ha senso mandare via Nainggolan per il comportamento e prendere uno che si comporta uguale”.

“La Juve tratta Arthur e De Bruyne – aggiunge Marco – e noi Vidal e Tonali! Così il gap non lo ridurremo mai! Su Tonali sono d’accordo ma il bollito Vidal lasciamolo dove è e riprendiamo Nainggolan!”.

Anche Tommaso suggerisce la stessa strategia: “Riprendiamo il belga, si risparmiano i soldi… e poi tutto su Tonali, l’altro lasciatelo a Barcellona non serve…”. Solo Moro sembra approvare: “Sensi, Barella, Tonali + Vidal, Brozovic, Eriksen… grande centrocampo”.

SPORTEVAI | 14-05-2020 11:33