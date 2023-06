L'ex attaccante nerazzurro ha perso il volo per Istanbul a causa di ben tre feste.

11-06-2023 12:35

Il mistero è stato svelato. Per la finale di Champions League tra Inter e Manchester City era atteso allo stadio anche Adriano, ex giocatore e tifoso nerazzurro. L’ex attaccante brasiliano però non è mai entrato allo stadio olimpico Ataturk.

Il motivo? Adriano avrebbe preso parte a tre feste a Rio de Janeiro la sera prima della partenza e poi avrebbe perso il volo per la Turchia. D’altronde, la vita notturna ha sempre frenato il brasiliano, specialmente da giocatore.