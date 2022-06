Inter, agente Radu: "Vuole l'Italia, dipende da lui"

20-06-2022 22:31

L’Inter sta lavorando molto in entrata, con Lukaku e Dybala ormai vicini, ma si sta dando da fare anche in uscita. Il club nerazzurro sta cercando anche di capire dove giocherà Radu, in partenza dopo l’arrivo di Onana.

Oscar Damiani, agente di Ionut Radu all’uscita della sede dell’Inter: “Vuole restare in Italia, la Cremonese può essere una buona soluzione. C’è un accordo tra le società, ma ci vuole la sua firma”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE