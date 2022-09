Inter: al via la trattativa di rinnovo per Skriniar

17-09-2022 08:24

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione del rinnovo di Milan Skriniar. Il primo incontro è previsto la prossima settimana tra la società e gli agenti del calciatore. La prima strada è quella nota, ovvero un accordo da 6,5 milioni di euro a stagione sino al 2027. Si tratta comunque di un aumento considerevole rispetto al contratto attuale e che porterebbe il giocatore all’altezza dei top in rosa. Il piano B prevede un’altra soluzione: un rinnovo di massimo due anni per poi immettere il giocatore sul mercato al fine di non perderlo a zero. La trattativa non durerà a lungo ed entro la pausa dei Mondiali è prevista la conclusione delle contrattazioni