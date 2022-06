Inter, Alexis Sanchez diventa un caso

12-06-2022 10:37

In modo da poter operare serenamente nel mercato in entrata l’Inter deve ridurre il monte ingaggi nell’ordine di quel 10-15% indicato dalla proprietà. Marotta e Ausilio hanno da tempo individuato alcuni esuberi da cedere in modo da liberare spazio salariale, ma fino a questo momento le operazioni stanno andando a rilento.

Uno dei motivi è la reticenza di Alexis Sanchez a lasciare Milano. Il suo ingaggio pesa, al lordo, nove milioni di euro sulle casse nerazzurre, ma fino a questo momento non sono arrivate offerte che lo soddisfano. La sua destinazione preferita è la Spagna, ma fino a qui solo porte in faccia.

Marotta lavora alla rescissione consensuale, ma ancora non ci siamo, e questo blocca tutto il mercato dell’Inter.

