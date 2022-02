Inter, Alexis Sanchez: nuovo messaggio a Inzaghi

08-02-2022 23:46

Stato di forma mostruoso per Alexis Sanchez, che segna un altro gol stupendo con l’Inter e porta i suoi compagni in semifinale di Coppa Italia. Quattro delle ultime sei reti di Alexis Sánchez con l’Inter sono arrivati in partite di Coppa (una in Champions League, una in Supercoppa Italiana e due in Coppa Italia).

Nel post partita, ai microfoni di Mediaset, el Nino Maravilla torna poi a pungere Simone Inzaghi sullo scarso minutaggio riservatogli:

“Abbiamo giocato bene. Siamo tranquilli come squadra, testa alta e siamo sempre primi. Tutti sanno che la Roma è forte, lo si è visto in campo. Se voglio giocare contro il Napoli? Io voglio sempre giocare, più gioco e meglio mi sento. Per un giocatore più gioca e meglio è, è difficile fare la differenza in 5 minuti o 10 minuti”.

