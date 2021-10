Inter: Alexis Sanchez polemico sui social, pronto il sostituto

L’attacco dell’Inter funziona a meraviglia: 22 gol in 7 partite, almeno due reti realizzate nelle ultime 12 partite, Edin Dzeko capocannoniere con 6 gol insieme al laziale Ciro Immobile e Lautaro Martinez subito sotto di una lunghezza, perfino Joaquin Correa è andato a segno nella sua partita d’esordio in maglia nerazzurra con una doppietta. Insomma, tutti felici nel reparto offensivo di Simone Inzaghi? Pare proprio non essere così.

Alexis Sanchez infatti finora ha trovato pochissimo spazio, subentrando solo in tre occasioni e restando ieri in panchina per tutti i 90 minuti della partita vittoriosa in rimonta per 2-1 contro il Sassuolo, decisa appunto da Dzeko e da un rigore di Lautaro. Il Nino Maravilla ha pubblicato una storia sul suo account Instagram con una Ferrari abbandonata e impolverata e col seguente commento: “Puoi valere molto, ma se sei nel posto sbagliato non brillerai”.

Un messaggio che sembra diretto al suo impiego, o non impiego, da parte del tecnico interista, e che potrebbe aprire nuovi scenari di mercato. Il 32enne attaccante cileno, vuoi per i problemi fisici e vuoi per l’ingaggio elevatissimo in rapporto a quanto dato alla squadra, 7 milioni di euro netti all’anno fino al 2023, è sulla lista dei possibili partenti, il che sgraverebbe non di poco le casse nerazzurre, di cui pochi giorni fa è stato svelato l’enorme passivo.

Non solo alcuni club sono interessati al sudamericano, come per esempio Marsiglia, Betis Siviglia e Siviglia, ma l’Inter avrebbe già pronto il sostituto. Si tratta di Philippe Coutinho, 29enne attaccante brasiliano del Barcellona che ha già indossato la maglia nerazzurra nella prima metà degli anni dieci e che, nonostante sia legato ai blaugrana per altri due anni, potrebbe essere ceduto a gennaio e riofferto alla dirigenza dei campioni d’Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto, col Barcellona disposto a coprire parte della spesa dell’ingaggio, che è di 10,5 milioni di euro.

OMNISPORT | 03-10-2021 14:15