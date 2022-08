13-08-2022 22:54

Un gol all’ultimo minuto di Dumfries regala la vittoria all’Inter nella prima giornata di campionato. Una prova opaca quella della squadra di Simone Inzaghi che dopo aver sbloccato il risultato dopo due minuti con Romelu Lukaku, subisce il pareggio del Lecce con Ceesay ad inizio ripresa. Poi grandi difficoltà a trovare la via dell’area avversaria prima del gol messo a segno a tempo praticamente scaduto da Dumfries, entrato dalla panchina.

Inter: la vittoria non cancella le preoccupazioni

La vittoria all’ultimo secondo fa esplodere di felicità i tifosi dell’Inter ma non cancella alcune preoccupazioni ma Mattia si accontenta: “Andare a giocare a Lecce non sarà facile per nessuno poi essendo la prima partita è normale soffrire un po’”. Mentre Fabrizio punta subito il dito contro Simone Inzaghi: “Per me è l’allenatore che sbaglia formazione e spesso. Oggi siamo stati fortunati”. Mentre Pepe avverte dei rischi in chiave futura: “C’è molto, molto da fare. Al di là delle occasioni sprecate e della vittoria all’ultimo sicuro”. Anche Bart la pensa allo stesso modo: “C’è ancora molto da lavorare e che errore di Handanovic”.

Lukaku: ritorno con gol

Passano solo 90 secondi e Romelu Lukaku segna la sua prima rete al ritorno in nerazzurro. L’attaccante belga riprende da dove aveva lasciato ma non tutti i tifosi sembrano esaltati: “Lukaku segnerà come e più di prima ma avere lui rende meo fluido il gioco di Inzaghi. Speriamo bene”. Ma c’è chi esalta l’attaccante: “Il gigante è ritornato”. Mentre c’è chi vuole scelte diverse da parte del tecnico nerazzurro: “Se solo Inzaghi capisse come va utilizzato Lukaku”.

Skriniar: i tifosi lo vogliono capitano

Nel primo tempo Lautaro Martinez e Baschirotto arrivano a contatto. I due rischiano entrambi il rosso ma a mettere a posto la situazione ci pensa Skriniar che riesce a calmare il suo compagno di squadra. Un gesto che sui social non passa inosservato: “Un giorno Skriniar calmerà anche Marotta e Ausilio e gli spiegherà cosa fare per non ritrovarsi più in questa situazione quando arriva il mercato”. Mentre Daniele scrive: “Skriniar da vero capitano, leader in campo, sempre lucido e con l’Inter nel cuore”. Mentre Patty si lamenta: “Ma continuiamo a lasciare la fascia di capitano ad Handanovic”. Della sessa idea anche Jacopo: “Bisognava avere il coraggio di togliere la fascia a Samir e darla a lui”.