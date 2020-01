Inter, allarme a centrocampo: Antonio Conte perde un titolare

Antonio Conte perde una pedina importante per le prossime partite di campionato: Marcelo Brozovic si è infortunato nel secondo tempo della gara contro il Lecce. Il centrocampista croato è stato sottoposto a risonanza magnetica presso l'Istituto Humanitas di Rozzano: gli accertamenti hanno evidenziato una distorsione della caviglia sinistra.

Il giocatore, che aveva abbandonato lo stadio Via del Mare in stampelle, verrà valutato giorno dopo giorno. Scongiurata una lesione ai legamenti, ma i tempi di recupero sono ancora incerti. "Nella mattinata di oggi, Marcelo Brozovic è stato sottoposto, presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica dopo un trauma subito al termine della gara contro il Lecce. Gli accertamenti hanno evidenziato una distorsione della caviglia sinistra. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno". Il giocatore non ci sarà domenica prossima contro il Cagliari.

Lo stop di Brozovic potrebbe costringere il club nerazzurro a rivedere i piani di mercato: ora Conte può contare solo su Sensi, che si era infortunato solo pochi mesi fa, Gagliardini, Barella e Borja Valero.

Marotta e Ausilio potrebbero stoppare la partenza di Vecino, in attesa del possibile arrivo di Eriksen: la trattativa con il Tottenham è in corso.

SPORTAL.IT | 21-01-2020 15:35