Inter, Antonio Conte ha scelto l'attaccante: affondo a gennaio

E’ Olivier Giroud il nome su cui l’Inter punterà per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Antonio Conte a gennaio. L’attaccante francese è l’altro grande colpo, con Arturo Vidal, che il mister leccese ha chiesto costantemente alla dirigenza nerazzurra, ed è il primissimo nome sulla sua lista.

Conte conosce benissimo il giocatore, avendolo già allenato durante il suo periodo al Chelsea: Giroud ha segnato 4 reti al Siviglia in Champions League ma continua ad essere impiegato con il contagocce da Frank Lampard, chiamato a decidere a gennaio per una sua possibile cessione. La punta francese chiede a gran voce più spazio: se non arriveranno rassicurazioni, l’Inter è pronta a fare il suo affondo.

Secondo quanto riporta Tuttosport, Beppe Marotta avrebbe pronto un contratto di 18 mesi, fino al 2022. L’Inter ha già riallacciato i contatti con il Chelsea: i Blues nell’ultima estate chiedevano 5 milioni di euro, bonus compresi, per il giocatore in scadenza di contratto il prossimo giugno.

Conte preferisce Giroud a Gervinho e Milik, che restano comunque in corsa come papabili rinforzi per il mercato invernale, anche se il prezzo di entrambi sarebbe molto più alto rispetto a quello del francese. Il giocatore interessa anche la Juventus, che per ora resta alla finestra in attesa di novità

OMNISPORT | 04-12-2020 10:11