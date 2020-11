Inter, Antonio Conte non sorride: "Mai vista una cosa simile"

L’ Inter rialza immediatamente la testa dopo la sconfitta con il Real strapazzando per 3-0 il Sassuolo in una partita dominata, ma dopo la gara il tecnico Antonio Conte si scaglia contro il clima negativo che ha circondato la squadra nelle ultime settimane.

“Complimenti ai miei calciatori perché non è semplice all’Inter, in generale. Niente è semplice. Sull’Inter non si vede l’ora di buttare negatività , noi dobbiamo essere bravi, ermetici e pensare a noi stessi. Lavorando sapendo che c’è gente che non vede l’ora di buttare… non dico cosa . Ho allenato tante squadre, ma non ho mai visto questo accanimento a prescindere , che condiziona anche i giocatori. Ma noi siamo un fronte unico e dobbiamo esserlo da qui alla fine. Anzi, alcune situazioni devono darci ancora più forza”.

L’appoggio della società: ” Le responsabilità vanno sempre divise. Solo tre mesi fa ho detto determinate cose, non è passato tanto tempo. Bisogna essere sempre tutti uniti. Le critiche non devono essere fatte solo ad allenatore e calciatori. L’allenatore può essere una soluzione, ma non l’unica. Sulla barca in tempesta dobbiamo esserci tutti e tutti devono remare nella stessa direzione , senza lasciare affondare l’allenatore o qualche giocatore. Mi auguro siamo tutti sulla stessa barca” .

Conte non crede che quella vista a Reggio Emilia sia stata l’Inter migliore: “Non ho cambiato assolutamente niente. La partita è stata preparata in una determinata maniera anche perché bisogna rispettare l’avversario. Barella era la prima volta che giocava lì, aveva anche il compito di alzarsi in determinante situazioni. Una bella vittoria. Abbiamo fatto prestazioni anche migliori. Forse il risultato condiziona sempre i giudizi”.

“Le partite cambiano, non c’è sempre lo stesso spartito. Anche l’avversario cambia e noi dobbiamo essere bravi ad adeguarci. Oggi era una partita preparata, studiata nella giusta maniera nonostante il poco tempo a disposizione”.

OMNISPORT | 28-11-2020 18:33