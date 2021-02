Inter, Antonio Conte si sfoga: "Progetto fermo"

Antonio Conte ha parlato ai microfoni della Rai dopo la sconfitta dell’Inter contro la Juve nella semifinale d’andata di Coppa Italia: “Abbiamo fatto tutto noi, nel primo tempo abbiamo fatto due regali e la Juve non ci ha messo del suo per segnare. Abbiamo commesso due grosse ingenuità che hanno permesso loro di andare sul 2-1. Per il resto c’è stata l’ennesima ottima prestazione, con tante occasioni create. Bisogna però concretizzare perché poi parliamo di un risultato negativo. I ragazzi hanno dato tutto, hanno messo alle corde della Juve; meritavamo molto, ma molto di più del risultato finale”.

I nerazzurri guardano già al ritorno a Torino: “Bisognerà vincere con due gol di scarto. Non sarà una passeggiata perché c’è davanti una squadra forte. Pensiamo alla gara di Firenze poi penseremo alla sfida di martedì”.

Sulla difficoltà societarie, il mister leccese lascia trapelare una certa tensione: “C’è una situazione particolare, è inutile nasconderlo. Anche perché eravamo partiti con un progetto e ad agosto il progetto si è fermato”.

Sulla vicenda Lukaku-Ibra: “Il ragazzo è sereno, tranquillo. Si è sempre comportato nella giusta maniera, non si permetterebbe mai di offendere nessuno. Parliamo di un ragazzo perbene, poi per quello che sta accadendo intorno secondo me bisogna essere più sereni e andare oltre. Poi capisco che fa notizia e le notizie creano chiacchiera, ma poi a un certo punto bisogna dire basta“.

OMNISPORT | 02-02-2021 23:39