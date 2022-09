Inter, Asllani pronto a rimpiazzare Brozovic

29-09-2022 11:31

Kristjan Asllani vuole cogliere al volo la chance che molto probabilmente gli verrà data da Simone Inzaghi nelle prossime uscite dell’Inter, squadra che per qualche temo dovrà rinunciare a Marcelo Brozovic.

“Peccato aver perso Marcelo, un giocatore fondamentale per noi. Se però dovesse arrivare il mio turno, beh io sono pronto. Cercherò eventualmente di dare il massimo” ha commentato l’ex Empoli a Tuttosport, testata al quale il ventenne albanese non ha nascosto le ambizioni del suo team.

“Certo, dovremo giocare per vincere contro il Barca, ma penseremo a loro quando arriverà la settimana della Champions e quella partita, adesso l’importante è la Roma. Abbiamo in testa solo il match di sabato contro i giallorossi” ha affermato determinato Asllani, per ora impiegato nel complesso solo 30 minuti tra campionato e Champions League.