Inter-Atalanta, moviola: i dubbi su due gol dati e su quello annullato, l’errore dell’arbitro

La prova di Marchetti a San Siro nell’anticipo della III giornata di A analizzata ai raggi X da Marelli, il fischietto di Ostia Lido ne ha ammoniti 2

Matteo Marchetti, classe 1989 della sezione di Ostia Lido, è stata la scelta di Rocchi per Inter-Atalanta. Il fischietto laziale ha esordito in Serie A il 20 febbraio 2021 durante Genoa-Verona e vanta 31 presenze complessive. E’ un arbitro che segue il trend della nuova generazione di arbitri, cercando di ridurre il numero di cartellini e provando a instaurare il dialogo con i giocatori in campo. Quest’anno ha debuttato bene in Verona-Napoli ma come se l’è cavata ieri a San Siro il fischietto laziale?

I precedenti di Marchetti con Inter e Atalanta

E’ stata la sesta volta in carriera per Marchetti con l’Inter. Precedenti quasi tutti incoraggianti per la squadra di Simone Inzaghi che su cinque partite con Marchetti in campo aveva ottenuto quattro vittorie ed una sola sconfitta, risalente al 4 maggio scorso contro il Sassuolo a Scudetto conquistato. L’arbitro della sezione di Ostia Lido, invece, aveva diretto un solo incontro dell’Atalanta, vinto dai bergamaschi per 0-2 contro il Sassuolo il 20 agosto 2023.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Colarossi con Sacchi IV uomo, Marini al Var e Doveri all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori: Ammoniti: De Roon, Retegui. Recupero 3′ pt e 4′ st

Inter-Atalanta, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 3′ gol dell’Inter: cross tagliato di Thuram deviato in rete da Djimsiti. Durante l’azione il VAR verifica la posizione di Pavard durante una delle prime due verticalizzazioni: il francese è in posizione regolare perché tenuto in gioco da Brescianini. Corretta anche la posizione di Marcus Thuram (tenuto in gioco da Berat Djimsiti, che fa autogol). Al 25′ Barella verticalizza per Thuram che calcia di sinistro e colpisce il palo. Marchetti lascia andare avanti l’azione, ma la posizione del francese sembra essere di leggero fuorigioco: in caso di gol il VAR sarebbe intervenuto. Al 37′ Retegui e Barella si trattengono in area interista durante la contesa di una palla alta, poi toccata da entrambi (involontariamente) con il braccio: Marchetti fischia fallo in attacco e punizione per l’Inter, ma si poteva tranquillamente lasciar andare avanti l’azione.

Al 42′ Bellanova scivola e commette fallo su Bastoni, ma per Marchetti il fallo è dell’interista: decisione sbagliata. Al 45′ De Roon trattiene in maniera prolungata Thuram, impedendogli di ripartire: giusto il giallo. Al 53′ Acerbi finisce a terra dopo un contatto con Retegui, ammonito per fallo tattico ma l’attaccante dell’Atalanta tocca il pallone con la punta. Tutto buono sull’azione che porta al 4-0, sia su Hakan Calhanoglu all’inizio sia su Henrikh Mkhitaryan che fa l’assist per Thuram. Al 71′ Brescianini colpisce Pavard e chiede timidamente un calcio di rigore ma il braccio sinistro del francese è completamente aderente al corpo, giusto non concedere il penalty. All’82’ Dimarco segna ma il gol del 5-0 viene annullata per fuorigioco dopo segnalazione dell’assistente Colarossi, l’esterno è leggermente oltre la linea al momento del passaggio di Frattesi.

Per Marelli non c’era rigore per mani di Barella

A fare chiarezza è Luca Marelli su Inter-Atalanta 4-0. L’esperto di Dazn si sofferma sul doppio mani del 37′: «Partita arbitrata tutto sommato bene da Marchetti con qualche sbavatura. Il tocco di braccio c’è stato da parte di entrambi, ma non si tratta di calcio di rigore. Ha rischiato molto Barella, ma il tocco di braccio è abbastanza naturale. Dato che sono stati fatti falli in contemporanea la cosa migliore sarebbe stata quella di lasciar correre, ma l’arbitro ha deciso di dare fallo in favore dell’Inter. Ma parliamo veramente di piccolezze in una partita che ha lasciato poco spazio alla polemica».