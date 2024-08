Grazie per aver seguito la diretta di Inter-Atalanta e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.22:55

90'+4' FISCHIO FINALE: INTER-ATALANTA 4-0. La squadra di Inzaghi batte quella di Gasperini con l'autorete di Djimsiti, il gol di Barella e la doppietta di Thuram.22:41

90'+3' L'Inter gestisce il match in questo finale.22:40

90' Segnalati quattro minuti di recupero.22:38

89' INCREDIBILE OCCASIONE PER L'INTER! Taremi imbuca per Arnautovic, che si ritrova solo davanti a Carnesecchi ma, invece di calciare, cerca il pallone di ritorno per l'iraniano. De Roon anticipa l'ex Porto ed evita il 5-0.22:36

86' Palestra viene servito da Brescianini sul fondo e crossa in area. Sommer esce e blocca in presa alta.22:33

83' Quinta sostituzione per l'Inter. Finisce la partita di Lautaro Martínez, al suo posto Marko Arnautović.22:29

82' GOL ANNULLATO ALL'INTER! Frattesi rientra sul destro in area e calcia debole. Sul suo tiro interviene Dimarco, che deposita in porta. Marchetti annulla per fuorigioco dell'esterno.22:29

80' Quarta sostituzione per l'Atalanta. Esce Davide Zappacosta, entra Charles De Ketelaere.22:27

80' Terza sostituzione per l'Atalanta. Fuori Lazar Samardžić, dentro Marco Palestra.22:26

79' Quarta sostituzione per l'Inter. Richiamato in panchina Marcus Thuram, minuti per Mehdi Taremi.22:26

79' Terza sostituzione per l'Inter. Nicolò Barella lascia spazio a Davide Frattesi.22:25

78' Pronti altri due cambi per parte.22:24

75' Dimarco riceve in profondità da Mkhitaryan e prova a sorprendere Carnesecchi da lontanissimo. Il portiere dell'Atalanta recupera la posizione e blocca il pallone.22:22

72' Si riprende ora a giocare.22:18

70' In corso il cooling break.22:16

69' Brescianini crossa sul secondo palo per Samardzic, che non trova l'impatto con il pallone.22:16

66' Samardzic si libera di un paio di difensori dell'Inter e calcia dall'interno dell'area, ma trova l'opposizione di Acerbi, che devia in calcio d'angolo.22:13

63' Pasalic riceve al limite dell'area da Ederson, controlla e calcia di sinistro. Conclusione alta.22:10

61' Seconda sostituzione per l'Inter. Finisce la partita di Alessandro Bastoni, al suo posto Carlos Augusto.22:08

61' Prima sostituzione per l'Inter. Esce Hakan Çalhanoğlu, entra Kristjan Asllani.22:07

59' Toloi si piazza nel terzetto difensivo, con Zappacosta che passa sulla fascia destra e Ruggeri che avanza sul lato sinistro.22:05

58' Prima sostituzione per l'Atalanta. Fuori Raoul Bellanova, dentro Rafael Tolói.22:05

56' GOL! INTER-Atalanta 4-0! Rete di Marcus Thuram! Azione insistita della squadra di Inzaghi, con Thuram che colpisce di testa e poi fa a raccogliere la sponda aerea di Mkhitaryan, anticipando tutti e battendo Carnesecchi con la punta del destro.



Guarda la scheda del giocatore Marcus Thuram22:05

54' Barella raccoglie un pallone al limite dell'area, lo controlla e incrocia la conclusione, che finisce larga.22:01

53' AMMONITO Mateo Retegui per un intervento su Acerbi.21:59

51' Dimarco va via sulla sinistra e crossa sul secondo palo per Lautaro, che colpisce al volo, ma non trova la porta.21:57

47' GOL! INTER-Atalanta 3-0! Rete di Marcus Thuram! Fallo laterale lunghissimo di Bastoni, colpo di testa non risolutivo di Djimsiti e zampata vincente del francese, che anticipa Zappacosta e segna il terzo gol del suo campionato.



Guarda la scheda del giocatore Marcus Thuram21:55

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Inter-Atalanta. Nessun cambio all'intervallo.21:52

Primi 45 minuti quasi perfetti da parte dell'Inter, che ha trovato due gol, creato altre occasioni, gestito bene il pallone e rischiato poco. Ottima soprattutto la prova di Thuram, a tratti incontenibile per una difesa atalantina apparsa spesso in affanno, viste le molte assenze. Gasperini potrebbe poi aggiungere imprevedibilità al suo attacco puntando su Lookman e De Ketelaere.21:43

L'Inter chiude il primo tempo in vantaggio di due gol sull'Atalanta, con il doppio vantaggio nerazzurro arrivato nei primi dieci minuti di partita. La squadra di Inzaghi trova l'1-0 al 3' con Thuram che cerca il cross basso sul secondo palo e trova la deviazione involntaria decisiva, sulla quale Carnesecchi non riesce ad arrivare. Il raddoppio dell'Inter è una perla di Barella, che sul colpo di testa al limite dell'area di Pavard si coordina benissimo e con il sinistro incrocia al volo sul secondo palo. L'Atalanta si fa vedere poco dopo con un tiro da fuori di Zappacosta respinto da Sommer e con la successiva conclusione alta di Retegui, ma a metà primo tempo rischia di subire anche il 3-0, quando Thuram colpisce un palo, complice un'altra deviazione di Djimsiti.21:41

45'+4' FINE PRIMO TEMPO: INTER-ATALANTA 2-0. Padroni di casa avanti con l'autorete di Djimsiti e il gol di Barella.21:35

45'+1' AMMONITO Marten de Roon per una trattenuta ai danni di Thuram.21:32

45' Concessi tre minuti di recupero.21:31

42' Acerbi anticipa Retegui, che commette fallo sul difensore interista.21:28

39' Brescianini appoggia al limite dell'area per Samardzic, che calcia di prima intenzione con il sinistro cercando il secondo palo. La sua conclusione esce di poco.21:25

36' Zappacosta riceve in area da Pasalic, si sposta il pallone sul sinistro e cerca il cross basso, respinto dalla difesa dell'Inter.21:22

33' Azione personale di Thuram, che porta il pallone fino al limite dell'area, dove viene fermato da Djimsiti.21:19

30' PILLOLA STATISTICA: Nicolò Barella è, al momento, l’unico centrocampista ad aver segnato almeno un gol e servito almeno un assist in ciascuna delle ultime otto stagioni di Serie A (dal 2017/18). 21:16

27' PALO DI THURAM! Il francese va via in campo aperto, entra in area e calcia con il sinistro. Djimsiti devia la conclusione, che finisce sul legno.21:15

27' Si riprende ora a giocare.21:13

25' Cooling break in corso.21:11

24' Retegui riceve al limite dell'area da Samardzic, si gira, salta Pavard e calcia dall'interno dei 16 metri, ma il suo tiro finisce alto.21:11

21' Pasalic alza il pallone in area per Brescianini, che anticipa tutti e di testa gira cercando l'angolino sul secondo palo. Conclusione debole, bloccata da Sommer.21:07

18' Zappacosta cerca il cross sul secondo palo per Bellanova, ma alza troppo la traiettoria, che finisce sul fondo.21:04

15' DOPPIA OCCASIONE PER L'ATALANTA! Zappacosta rientra sul destro, si libera al limite dell'area e calcia forte sul primo palo. Sommer respinge corto sui piedi di Retegui, che non riesce a girare in porta.21:01

13' Inter ora in totale controllo del match. L'Atalanta non riesce a reagire al doppio svantaggio.20:59

10' GOL! INTER-Atalanta 2-0! Rete di Nicolò Barella! Dopo una serie di palle alte nell'area dell'Atalanta, Pavard indirizza al limite di testa, dove trova il numero 23 nerazzurro, che colpisce splendidamente al volo di sinistro, incrociando la conclusione sul secondo palo. Carnesecchi tocca, ma non riesce a respingere.



Guarda la scheda del giocatore Nicolò Barella20:58

8' CALHANOGLU SU PUNIZIONE! Tocco di Dimarco e destro potente del turco, che non sorprende Carnesecchi, bravo a respingere con i pugni.20:56

6' Reazione immediata dell'Atalanta, poco qualitativa però nel traversone con Pasalic.20:52

3' GOL! INTER-Atalanta 1-0! Autorete di Berat Djimsiti! Mkhitaryan combina sulla trequarti con Pavard e verticalizza per Thuram, che cerca il cross basso sul secondo palo. Djimsiti devia il pallone e sorprende Carnesecchi sul suo palo.



Guarda la scheda del giocatore Berat Djimsiti20:51

2' Barella offre di tacco per Dimarco, che dal fondo cerca il pallone sul secondo palo per Darmian, il quale non trova l'impatto con il pallone.20:49

CALCIO D'INIZIO! Comincia Inter-Atalanta. Il primo pallone della sfida è giocato dagli ospiti.20:46

Quasi tutto pronto allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Tra pochi minuti l'arbitro Marchetti darà il via al match.20:44

Tante assenze per Gasperini, che deve rinunciare a Kolasinac, Scalvini, Scamacca, Zaniolo, Hien e Sulemana, oltre all'ultimo arrivato Kossounou. Il tecnico atalantino abbassa De Roon e Ruggeri sulla linea difensiva, con Bellanova all'esordio sulla fascia destra. Tridente formato da tre nuovi acquisti, con Samardzic, alla prima da titolare, che affiancherà Brescianini alle spalle di Retegui. Panchina per Lookman.20:44

Formazione tipo per Simone Inzaghi, che ritrova Lautaro Martinez, assente nell'ultimo match contro il Lecce per un affaticamento muscolare. L'argentino prende il posto di Taremi al fianco di Thuram, mentre Pavard e Darmian vengono ancora una volta preferiti rispettivamente a Bisseck e Dumfries.20:42

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Atalanta si schiera in campo con il 3-4-2-1: Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Ruggeri; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; Samardzic, Brescianini; Retegui.A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Cuadrado, Lookman, De Ketelaere, Cassa, Palestra, Riccio, Manzoni, Vlahovic, Del Lungo.20:40

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Inter si schiera in campo con il 3-5-2: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Dumfries, De Vrij, Zielinski, Arnautovic, Correa, Frattesi, Asllani, Carlos Augusto, Bisseck, Taremi.20:39

I bergamaschi, invece, vogliono tornare subito al successo, dopo la sconfitta sul campo del Torino della scorsa settimana, che aveva fatto seguito ai tre punti guadagnati alla prima giornata, al Via del Mare contro il Lecce.20:35

Primo big match stagionale per la squadra di Simone Inzaghi, che affronta quella di Gian Piero Gasperini dopo aver collezionato quattro punti nelle prime due partite, frutto di un pareggio in casa del Genoa e di una vittoria al Meazza con il Lecce.20:34