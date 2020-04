Inter, aumenta la concorrenza per Vidal

Il calciomercato continua a muoversi nonostante la maggior parte dei campionati europei sia ferma per l'emergenza Coronavirus. E l'Inter, che ormai da tempo sembra in pole position per ingaggiare Arturo Vidal dopo il fallimento in extremis della trattativa di gennaio, deve stare attenta al tentativo di rimonta di due club inglesi, il Manchester United e il Newcastle.

Secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', il centrocampista attualmente in forza al Barcellona gradisce ancora la destinazione nerazzurra, vista soprattutto la presenza di Antonio Conte in panchina, ma potrebbe essere attratto dal fascino della Premier League e da due squadre dalle grandi ambizioni.

Il Barça, però, attende, in attesa di capire se può sfruttare Vidal come contropartita tecnica per arrivare al sogno del mercato blaugrana, l'attaccante interista Lautaro Martinez.

SPORTAL.IT | 18-04-2020 22:08