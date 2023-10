Inter, Barella di nuovo nella bufera: la frase che ha detto a Juric

Giornate difficili per il centrocampista dell'Inter: placatesi le polemiche per il presunto coinvolgimento nel caso-scommesse ecco nuovi veleni

22-10-2023 11:16

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

Sono ancora giorni difficili per Nicolò Barella. Dopo il coinvolgimento nella vicenda del caso scommesse, prima del dietrofront della talpa di Corona, ecco l’episodio del ‘presunto’ grave fallo fatto ai danni di Schuurs, che ha costretto il difensore granata ad uscire dal campo per infortunio al 51′ nella sfida tra Torino e Inter. Mentre sul web i tifosi si spaccano, emerge un retroscena sulla frase detta a Juric dal centrocampista nerazzurro.

L’episodio chiave e la protesta di Barella

Tutto è successo al 4′ della ripresa: Schuurs è caduto a terra dopo un movimento innaturale del ginocchio (si teme una rottura del legamento crociato). Un episodio che ha poi anche cambiato le sorti del match con la formazione granata che ha dato l’impressione di aver perso dei punti di riferimento da quel momento in avanti. Il difensore olandese è uscito in lacrime e tutti- tranne Barella che continuava imperterrito nelle proteste – si sono resi immediatamente conto della gravità della situazione.

Il momento di tensione ha anche generato proteste accese da parte del centrocampista dell’Inter nei confronti dell’arbitro Marchetti. Dopo il fischio dell’arbitro, Barella è stato ammonito per proteste e si è lamentato: “È caduto da solo!”. L’impressione è che Barella non avesse compreso appieno la gravità dell’infortunio.

Barella si scusa con Schuurs e Juric

Successivamente Barella si è avvicinato a Schuurs per sincerarsi delle sue condizioni e si è scusato poi anche con l’allenatore granata, Ivan Juric: “Mister, non l’ho fatto apposta, mi dispiace”. aggiungendo poi: “Non lo avevo visto”.

I tifosi granata non perdonano le proteste di Barella

Fioccano le reazioni sul web: “Il ragazzo si è probabilmente rotto crociato o menisco ma Barella per 5 minuti ha continuato solo a smanacciare protestando per il suo giallo. Ed in mente ha solo quello. Neanche si è avvicinato una volta per vedere come stesse. Che imbarazzo per il calcio”.

C’è chi scrive: “Barella, sei veramente un calciatore scorretto.“ E ancora: “Per il PAGLIACCIO si tratta di simulazione, queste cadute senza contatto può farle solamente lui… Non anche i suoi avversari”. E poi: “quel povero Schuurs si è rovinato la carriera con un infortunio terribile e in campo si è dovuto subire 3 minuti di un nano pecoraro con i piedi storti che si lamentava e diceva che era cascato solo”.

I tifosi dell’Inter non ci stanno e difendono Barella

Non sono dello stesso avviso i tifosi nerazzurri: “Per evitare che una fake news diventi post verità: Barella non solo non fa fallo su Schuurs, ma NON lo tocca nemmeno, dato che sta a due metri. Visto quanto accaduto in settimana all’interista, colpito da altre falsità, servirebbe maggiore attenzione da parte di tutti” e ancora: “Non si è accorto del gravità del infortunio, siccome non lo tocca nessuno e si è fatto male da solo”

Il web è scatenato: “Fate vedere tutto il video. È una spallata… mi viene il dubbio che non abbiate mai giocato a calcio, neanche in oratorio.” Infine c’è chi fa un in bocca al lupo a Schuurs: “Quindi Barella avrebbe spaccato il ginocchio di Schuurs senza nemmeno toccarlo. Prendo atto di questi poteri speciali. P.S: in bocca al lupo a Schuurs, perché il ginocchio si è girato male male.“