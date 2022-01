Inter, Barella: "Sono molto legato al Cagliari"

28-01-2022 11:26

Il mediano e prossimo capitano dell’Inter Nicolò Barella ha rilasciato un’intervista a DAZN dove parla delle sue origini e del suo profondo legame con la sua terra, la Sardegna:

“Sono molto legato alla Sardegna, la mia terra, così come a Cagliari, sia alla città che alla squadra. Quando sono tornato alcuni mi fischiavano, altri mi applaudivano”.

Nel corso dell’intervento viene svelata ovviamente la naturale squadra del cuore del 23 nerazzurro:

“Era il compleanno di mia sorella. Quella era la maglia di Ronaldo se non sbaglio ma ne avevo una anche di Recoba. Come ho sempre detto sono un tifoso del Cagliari ma ho sempre simpatizzato Inter […] Il trasferimento all’Inter all’inizio è stato strano perché sono cresciuto al Cagliari. Ora invece tutti i miei parenti interisti mi vedono più in tv che dal vivo e sono tutti contenti per me”.

