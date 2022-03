Inter, Bastoni: "Dell'andata cambierei il risultato"

07-03-2022 18:37

Il giovane difensore centrale dell’Inter Alessandro Bastoni ha preso parte nel pomeriggio, assieme al tecnico Inzaghi, alla conferenza stampa della vigilia che precede la gara contro il Liverpool, ad Anfield, valida per gli ottavi di finale di Champions League. Queste le sue parole:

“Dell’andata cambierei il risultato che non rispecchia quanto visto in campo. Non sarà facile riprendere la partita, ma abbiamo rivisto gli errori commessi, per questo c’è fiducia. Se si ha paura di giocare queste partite, meglio cambiare mestiere. Servirà un grande spirito di gruppo, loro sono forti in ogni reparto e quindi bisognerà fare una partita di squadra per cercare di limitarli […] Se col 5-0 di venerdì siamo usciti dalla crisi? In realtà non siamo mai stati in crisi, abbiamo attraversato solo un periodo no. La paternità è una emozione completamente diversa da quelle che si possono provare in un campo di calcio. Certo, avere una famiglia che ti dà tranquillità rende tutto più facile anche sul terreno di gioco”.

