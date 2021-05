Inter-Bastoni, raggiunto l'accordo

L’Inter ha trovato l’accordo con Alessandro Bastoni per il rinnovo del contratto. Il difensore classe 1999, diventato una colonna sotto la gestione Conte, prolungherà per una stagione in più, dal 2023 al 2024: lo stipendio lievita da 1,5 a 4 milioni netti a stagione.

“Deve firmare ancora il calciatore, ma l’accordo è stato raggiunto. Vuole restare all’Inter? Sì. Ci sono state offerte per lui? Le offerte ci sono sempre per i grandi calciatori”, le parole dell’agente Tullio Tinti riportate da calciomercato.com.

OMNISPORT | 27-05-2021 21:42