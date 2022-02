Inter, Bastoni va ko: problemi alla caviglia per il difensore

08-02-2022 22:22

Brutte notizie in arrivo per Simone Inzaghi. Nel corso della sfida contro la Roma in Coppa Italia, Alessandro Bastoni è stato costretto a lasciare il campo in anticipo.

Per il difensore dell’Inter una brutta distorsione alla caviglia, capitata proprio alla fine della prima frazione di gioco.

Al posto di Bastoni, l’allenatore dell’Inter ha mandato in campo l’olandese Stefan De Vrji affiancandolo a D’Ambrosio e Skriniar.

Da capire l’entità del problema alla caviglia del difensore nerazzurro, che era squalificato e avrebbe in ogni caso saltato la partita contro il Napoli in campionato.

OMNISPORT