Inter, Bonolis: "Skriniar al Psg un pupazzo tra i pupazzi"

Il conduttore tv durissimo con l'ormai ex difensore nerazzurro

15-05-2023 18:47

Il conduttore tv e tifoso vip dell’Inter Paolo Bonolis in un’intervista a Gr Parlamento ha parlato con toni aspri dell’addio di Milan Skriniar ai nerazzurri: “E’ un ingrato, se vogliamo dare una definizione precisa. Se avesse voluto fare questo cambiamento di traiettoria di carriera bastava dirlo e invece non ha voluto farlo per andarsene a parametro zero e prendere uno stipendio più alto. Se la poteva risparmiare, non lo ha fatto e andrà a Parigi in un Psg che lo riempirà di denaro; lì sarà un pupazzo tra i pupazzi e qui a Milano invece era un idolo”.

Sul derby con il Milan: “Qualora qualcosa accadesse chiederò la possibilità di trasferirmi nel Califfato e andare a vedere che succede da quelle parti… La partita sarà molto complicata perché noi tifosi dell’Inter abbiamo vissuto dei saliscendi emotivi impressionanti nel corso della nostra storia, se le arterie reggono domani sera sarà una partita tipicamente da Inter e un Milan che entrerà con una testa completamente diversa rispetto ai primi 45′ della andata. Il 2-0 può prevedere un po’ tutto, il Milan si gioca tutto ma anche l’Inter, una vittoria del Milan avrebbe dello storico clamoroso, sarebbe lo stesso anche nel caso contrario”.