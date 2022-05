30-05-2022 11:49

Grandi nomi per l’attacco, qualche ansia per la difesa. Così si può riassumere l’alba di questo calciomercato in casa Inter: il nerazzurro sembra vicinissimo a Paulo Dybala e sogna addirittura il ritorno di Romelu Lukaku, ma intanto vede complicarsi i piani per sistemare il pacchetto arretrato.

Inter, il Tottenham su Bastoni e Bremer

La “colpa” è del Tottenham, che da un lato fa la corte ad Alessandro Bastoni, giocatore che i tifosi nerazzurri non vorrebbero mai vedere con un’altra maglia, e dall’altra sembra pronto a sferrare l’attacco decisivo per Gleison Bremer, il difensore del Torino rivelazione dell’ultimo campionato di serie A.

L’Inter pareva ormai vicinissima all’acquisto del centrale brasiliano, ma l’interessamento del Tottenham ha fatto schizzare in alto la quotazione del giocatore. Il club di Londra sarebbe infatti pronto a mettere sul piatto 50 milioni di euro per Bremer, doppiando di fatto quella che era la base di partenza della trattativa impostata dall’Inter, 25 milioni di euro.

Milenkovic e Acerbi le alternative per l’Inter

Anche per questo motivo, Beppe Marotta è tornato a guardarsi attorno in cerca di possibili alternative a Bremer. Secondo la Gazzetta dello Sport sono due le opzioni più facili da raggiungere per l’Inter ed entrambe sono in serie A.

La prima è Nikola Milenkovic della Fiorentina, difensore serbo con il contratto in scadenza nel 2023, situazione che potrebbe favorire l’Inter: i nerazzurri potrebbero convincere Commisso a cederlo per una cifra non superiore ai 20 milioni di euro.

L’altro nome è quello di Francesco Acerbi, esperto centrale in uscita dalla Lazio nonché fedelissimo di Simone Inzaghi.

Inter, i tifosi delusi dalle mosse sul mercato

Sia Milenkovic che Acerbi, però, non sembrano convincere i tifosi dell’Inter. “Questo campionato Zhang lo ha regalato con lo smantellamento della squadra campione d’Italia, adesso se si continua su questa via ancora passi indietro”, il commento amaro di Vince su Facebook. “Acerbi non lo vogliamo!”, la stroncatura netta di Fabio.

“Acerbi è filo milanista, rimanga dov’è”, il commento di Luca. “Se si vuole mantenere l’Inter competitiva non si possono cedere giocatori come Bastoni, altrimenti dobbiamo rassegnarci a vivacchiare… Bremer sarebbe una soluzione ancora accettabile, Milenkovic e Acerbi no”, il parere di Attilio.

Rocco protesta: “Caro Inzaghi lascia tutto e vai, questi pensano solo a smontare la squadra”. “Questi nomi fanno capire soltanto una cosa: ridimensionamento totale”, la chiosa di Salvino.