Inter-Cagliari, altro passo di Conte verso il titolo. Le pagelle

Minuto 69: Conte manda in campo Hakimi. Minuto 77: Hakimi, straordinariamente imbeccato da Lukaku, va sul fondo e mette in mezzo un assist al bacio per Darmian che, tutto solo, spinge in rete da pochi passi.

É un goal che vale tanto, tantissimo. Probabilmente una fetta di Scudetto. I punti di vantaggio sul Milan a otto giornate dal termine sono ancora 11, un’enormità e questo successo, sporco e sudato, assume un peso specifico enorme.

Il Cagliari, privo del suo portiere Cragno, ha trovato in Vicario una saracinesca di tutto rispetto, capace di disinnescare i tanti tentativi dell’Inter con sicurezza. Zampata di Darmian esclusa, ovviamente.

Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, con un goal annullato a Sanchez per fuorigioco e alcuni ottimi interventi del portiere dei sardi (uno su Eriksen e un altro su Darmian, su tutti), nella ripresa la squadra di Conte ha pigiato sull’acceleratore, provando a mettere alle corde i rossoblù.

La formazione di Semplici però, seppur praticamente mai pericolosa, non si è fatta schiacciare e i nerazzurri si son resi pericolosi principalmente con conclusioni dalla distanza o sugli sviluppi di calcio piazzato. Al 69′ l’occasione più ghiotta con il colpo di testa di De Vrij su corner pennellato da Eriksen finito dalla traversa.

Il doppio cambio, con Lautaro e Hakimi al posto di Sanchez e Young, ha presto rotto gli equilibri regalando ai nerazzurri l’undicesimo successo consecutivo e avvicinando sempre più pericolosamente il Cagliari alla zona bollente.

IL TABELLINO

INTER-CAGLIARI 1-0

MARCATORI: 77′ Darmian (I)

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 6.5, Bastoni 6.5; Darmian 7 (84′ D’Ambrosio s.v.), Sensi 6.5 (81′ Vecino s.v.), Brozovic 6.5, Eriksen 6.5 (81′ Gagliardini s.v.), Young 6 (69′ Hakimi 7); Lukaku 6.5, Sanchez 5.5 (69′ Lautaro 6)

CAGLIARI (3-5-2): Vicario 7; Rugani 6 (81′ Simeone s.v.), Godin 5.5, Carboni 6; Zappa 6 (91′ Pereiro s.v.), Marin 6, Nainggolan 6.5, Duncan 6.5 (72′ Asamoah 5.5), Nandez 6; Pavoletti 5.5 (91′ Cerri s.v.), Joao Pedro 5.5

ARBITRO: Pairetto

AMMONITI: Brozovic (I), Nainggolan (C)

OMNISPORT | 11-04-2021 14:43