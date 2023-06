Inter, Calhanoglu: "Vogliamo scrivere la storia"

Il centrocampista turco non vede l'ora di giocare la finale di Champions League a Istanbul con il Manchester City.

09-06-2023 19:24

È il giorno della vigilia della finale di Champions League. L’attesa per la sfida fra Manchester City e Inter è ancora più grande per Hakan Calhanoglu, che da turco giocherà a Istanbul. A Sky Sport ha parlato così della gara: “Non ci sono segreti, continueremo a fare quanto fatto finora. Giocheremo la nostra partita. Sappiamo quanto sia forte il City, lo sanno tutti. Ma non vediamo l’ora di fare la nostra gara. Vogliamo scrivere la storia. Erano 13 anni che l’Inter non faceva una finale, ora abbiamo un’opportunità e vogliamo coglierla”.

L’Inter parte da sfavorita contro il City, su questo Calhanoglu ha detto: “Lo scorso anno avevamo già giocato bene in Champions contro squadre forti, poi però siamo usciti. Quindi siamo migliorati, nel gioco e di testa. Abbiamo fatto tante finali. Domani sarà un’altra partita complicata. Daremo il massimo“. Il turco ha così concluso: “Siamo preparati anche a soffrire qualche minuto, loro giocano bene, ma siamo abituati. Metteremo il nostro cuore in campo, dando tutto. Sono felice di essere qui”.