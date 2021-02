Inter: Capuano, appello a Zhang in cinese ma il web lo attacca

Doveva essere una fake news, almeno fino a qualche settimana fa, ma ora la delicata posizione societaria dell’Inter e le difficoltà economiche di Suning sono diventate una realtà uscita allo scoperto. Un po’ tutti, da Moratti fino all’ultimo dei tifosi, sono preoccupati sia per l’incertezza che avvolge il futuro del club sia per la scarsa trasparenza sulla situazione generale. Anche Giovanni Capuano ha tanti dubbi e li esprime in un articolo per il portale derbyderbyderby che però scatena una polemica social.

Capuano titola in cinese: Serve rispetto

Per essere più efficace il giornalista di Panorama scrive un titolo in cinese 尊重国际米兰吧 e chiede rispetto per l’Inter: “E’ pieno diritto di una proprietà calibrare i propri investimenti e decidere che si deve uscire. Però va fatto con tempi e modi che siano rispettosi della storia e del valore di un club. In questo caso dell’Inter. Che oggi è della famiglia Zhang ma che, in senso assoluto, appartiene a tutti gli appassionati di calcio di questo Paese. E nei modi è compreso anche che Zhang si esprima pubblicamente e non lasci tutto avvolto nella nebbia e nell’incertezza prodotta dalla distanza, fisica e culturale, tra Italia e Cina”.

Capuano aggiunge: “Giù le mani dall’Inter. Se deve essere ceduta, tutta o in parte, ‘Fate presto!’. Serve rispetto e lo scrivo in cinese perché sia più chiaro anche a Nanchino. E in attesa della svolta, che ognuno si prenda le sue responsabilità che partono dal rispetto degli impegni assunti. Il silenzio degli Zhang non è più sostenibile. Aver staccato la spina anche con chi lavora dentro l’Inter assomiglia alla fuga di un capitano dalla propria nave e quindi non può essere accettata”.

I tifosi replicano a Capuano

In pochi si schierano con Capuano: “Suning sta già dimostrando rispetto caro Giovannino, cercando soci se non addirittura acquirenti e senza darsi alla macchia” o anche: “magari meritano rispetto anche le società che non hanno speso più di quello che potevano permettersi” oppure: “Ma magari portassero i libri in tribunale“.

A scrivere sono soprattutto i tifosi di altre squadre:“Questi dovevano schiacciare tuttoma rispetto de che?” oppure: ”Meritano rispetto anche le altre squadre che non hanno speso cifre folli di ingaggi e di cartellini per Lukaku Hakimi Barella Sanchez Vidal ecc e che adesso possono pagare gli stipendi e non falsare il campionato” e infine: “Ai tempi della “crisi” Milan non vi siete mai preoccupati di scrivere “rispetto”….anzi era una corsa al massacro…una gara a chi lo affossava di più……”.

SPORTEVAI | 04-02-2021 10:44