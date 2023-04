Inter, Cassano: “Inzaghi inadeguato, Conte è già ad Appiano”

Parlando alla Bobo Tv, Fantantonio ha detto la sua sul periodo di crisi dei nerazzurri: “Il leccese l'unico che può sistemare la situazione”

04-04-2023 14:58

Antonio Cassano, alla Bobo Tv, è intervenuto sulla crisi dell’Inter e sul futuro della panchina nerazzurra: “Inzaghi è inadeguato e io lo dicevo già due mesi fa, secondo me questa idea ce l’ha anche Marotta. Secondo me Conte è già ad Appiano: se Inzaghi non vince la Champions a maggio se ne va a casa e torna Conte. È l’unico che può sistemare la situazione, è un allenatore che dice ‘Si fa come dico io’. Ma sa anche cambiare idea quando serve, vedi quello che è successo con Eriksen. Sono certo che tra Conte e Marotta ci sia già stato più di un contatto. Anche se togli due giocatori da vendere a giugno a questa rosa, a giugno non sei a 20 punti dallo scudetto”.