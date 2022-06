Inter: c'è l'accordo per il prestito di Sensi al Monza

23-06-2022 21:50

Stefano Sensi è a un passo dal Monza. L’amministratore delegato dei brianzoli neopromossi in Serie A Adriano Galliani è stato avvistato oggi alla sede dell’Inter, con cui ha trovato l’accordo sulla base del prestito secco. Ora la parola passa al calciatore, che dovrà decidere se accettare o meno la sua nuova squadra. Sensi, 26enne centrocampista nativo di Urbino, ha esordito in Serie A nel 2016 col Sassuolo, dove è rimasto per tre stagioni, poi è approdato all’Inter, in cui ha giocato poco anche a causa di infortuni. Dallo scorso gennaio a fine campionato è stato girato in prestito alla Sampdoria.

