Inter-Chelsea, oggi nuovo summit per Lukaku

17-06-2022 08:25

Oggi nuovo summit Inter-Chelsea per Lukaku, sempre più probabile infatti il suo rientro a Milano dopo l’esperienza in Premier. L’attaccante belga è convinto della bontà per la sua carriera di un ritorno in nerazzurro, ma i club devono ancora accorciare la distanza.

Marotta e Ausilio riaccendono le comunicazioni tra Milano, Bruxelles e Londra, con l’Inter e il Chelsea nella persona del neo presidente americano Todd Boehly dall’altra, mentre in mezzo ci sarà Sebastien Ledure, l’avvocato che sta curando gli interessi dell’attaccante. Secondo quando riportato da La Gazzetta dello Sport, non sarà il giorno decisivo ma quello in cui verranno messi sul tavolo i termini dell’investimento e della domanda perché l’affare si chiuda con la formula del prestito oneroso, come auspica il club inglese.

L’Inter si aspetta che il Chelsea esca allo scoperto con una richiesta da 15 milioni di euro, più bonus legati a presenze e risultati sportivi, con la speranza del club di Viale della Liberazione di negoziare fino a scendere a quota 10, con i bonus che poi potrebbero fare la differenza.

