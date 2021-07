Inter, Christian Eriksen atteso a Milano

E’ passato un mese esatto dall’arresto cardiaco che lo ha colpito nella partita tra Danimarca e Finlandia di Euro 2020. Ora per Christian Eriksen è giunto il momento di tornare a Milano, per discutere del suo futuro con l’Inter e per sottoporsi a ulteriori esami. Il centrocampista danese era atteso già oggi nel capoluogo lombardo e invece arriverà, causa imprevisti, solo nei prossimi giorni.

Per lui sono previsti esami cardiaci a cura di professionisti di fiducia dei nerazzurri campioni d’Italia che, in sintonia con gli specialisti danesi, stabiliranno se il calciatore potrà fare a meno del defibrillatore durante l’attività sportiva. Con le regole attualmente vigenti in Italia, qualora questo dispositivo fosse dichiarato indispensabile, Eriksen non potrebbe più scendere in campo.

Se i medici dovessero invece dare l’ok saranno poi da capire le intenzioni di Eriksen e della sua famiglia in merito al suo immediato futuro. L’Inter, dal canto suo, ha già fatto sapere di essere vicina al calciatore e alla sua famiglia e di essere pronta ad accettare le decisioni del 29enne danese, per sostituire eventualmente il quale è già stato acquistato dal Milan il turco Hakan Calhanoglu.

OMNISPORT | 12-07-2021 19:17