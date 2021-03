Inter, ci sono altri positivi: l'ATS vieta la disputa del match contro il Sassuolo

Sabato sera, in casa l’Inter di Antonio Conte, difficilmente scenderà in campo contro il Sassuolo, questo perché bisogna considerare la decisione dell’ATS di Milano delle ultime ore e la situazione contagi.

In casa Inter infatti c’è allarme per il Covid – 19 e per le positività con un vero e proprio focolaio che sta venendo fuori di giorno in giorno a seguito dei tamponi che vengono effettuati a ripetizione.

Dopo D’Ambrosio e Handanovic, positivi e già in isolamento nelle ultime ore è salito a quattro il numero dei membri del gruppo squadra positivi.

Come confermato da comunicato dell’Inter ci sono anche De Vrij e Vecino. Prende così sempre più piede il possibile rinvio del match interno contro il Sassuolo anche perché non è da escludere che possano emergere altri casi.

Sul sito dell’inter si legge infatti del blocco da parte dell’ATS di Milano.

L’ATS di Milano, informata delle nuove positività, ha deciso quanto segue: sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni, domenica 21 marzo compresa;

divieto di disputa di Inter-Sassuolo in programma sabato 20 marzo 2021;

divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali. Nella giornata di lunedì 22 marzo, prima della eventuale ripresa delle attività, verranno ripetuti i tamponi molecolari a tutto il gruppo squadra.

Per rimandare il match è necessario, da protocollo Lega-Figc, che ci siano 10 positività oppure è sufficiente, come in questo caso, che intervenga l’Ats di Milano.

OMNISPORT | 18-03-2021 12:45