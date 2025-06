Inter, la nota del Como su Fabregas è un avvertimento a Marotta: anche il Genoa prende posizione per Vieira

Ił presidente Suwarso chiude ancora una volta le porte all’Inter per Cesc Fabregas ma nella nota ufficiale emerge anche un avvertimento sulle tattiche di Marotta e Ausilio

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

“Giù le mani da Faabregas”: è questo il messaggio che traspare dalla nota ufficiale del Como e del suo presidente sulla questione allenatore. Un messaggio diretto e puntuale da inviare all’Inter nel tentativo anche di scoraggiare altre tattiche da parte del club nerazzurro e dei suoi dirigenti.

La nota del Como su Fabregas

Il Como e il presidente Suwarso non si nascondono. Nella giornata di ieri è nato un vero e proprio giallo sul presunto incontro tra Ausilio e Cesc Fabregas, nonostante la posizione della società lombarda sia stata molto chiara fin dal primo momento. Ma ora arriva una nota netta e senza possibilità di interpretazioni: “Abbiamo comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell’Inter che lo ha riconosciuto con la cortesia e la chiarezza che ci si aspetta tra club che nutrono rispetto reciproco. Per questo motivo, trattiamo le voci insistenti sul loro interesse per il nostro allentare come pura fantasia: difficilmente qualcuno insisterebbe dopo una risposta tanto chiara. Soprattutto un club del calibro dell’Inter”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Como avverte Marotta

La nota pubblicata dal Como all’apparenza sembra un comunicato per chiarire, ancora una volta, la posizione del club. Ma tra le righe delle parole del presidente Suwarso sembra esserci un messaggio evidente nei confronti di Beppe Marotta. Nonostante il no ricevuto dal Como, le trattative con Fabregas sarebbero continuate con Ausilio che avrebbe avuto un ruolo chiaro. Un comportamento che, pur senza dirlo esplicitamente, il Como reputa irrispettoso da parte dell’Inter e ora con questa nota ufficiale arriva un avvertimento preciso nei confronti dei nerazzurri.

Il Genoa prende posizione per Vieira

La panchina dell’Inter rischia di essere un caso sempre più grande con la posizione di Marotta che viene messa in discussione. Nelle ultime ore i nomi di Fabregas e Vieira sono quelli che sono rimbalzati con maggiore frequenza ma anche il tecnico del Genoa è legato da un contratto (con una clausola d’uscita prevista a luglio dietro il pagamento di una penale). Su Il Secolo XIX già ieri era stata riportata la posizione del club rossoblù nella quale si sosteneva di non aver ricevuto nessuna contatto dall’Inter o da altre squadre per Vieira. Mentre oggi sempre il quotidiano ligure assicura sulla volontà del tecnico francese di rimanere alla guida del Genoa che avrebbe avuto una call di due ore con il club per organizzare il mercato in vista della prossima stagione.