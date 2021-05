Inter, Conte festeggia lo scudetto: le parole sul suo futuro

Prime parole per Antonio Conte dopo lo scudetto conquistato sul divano dall’Inter in seguito al pareggio dell’Atalanta contro il Sassuolo. “Stasera andiamo a dormire contenti e felici di quello che siamo riusciti a fare. Siamo contenti per noi, per le persone che hanno lavorato per far tornare l’Inter alla vittoria e per i tifosi”, sono le parole del mister leccese ai microfoni della Rai.

“Il momento chiave è stato quando siamo usciti dalla Champions, quando ci sono arrivate addosso un mare di critiche, fin troppo eccessive. Siamo stati bravi a usare quelle critiche, anche perché questo gruppo non era abituato a vincere”.

Conte preferisce glissare sul suo futuro: “Futuro all’Inter? In questo momento è giusto goderci questo scudetto. Non faremo l’errore di andare appresso a riunioni, liti tra allenatore ecc. Ci sarà tempo da qui a un mese alla fine del campionato per fare quello che c’è da fare. Adesso niente e nessuno cercherà di rubarci questa gioia che abbiamo conquistato e che vogliamo condividere con i tifosi. Da qui a un mese ci sarà il tempo per fare tutte le cose che dovranno essere fatte”.

Un ringraziamento particolare ad Oriali: “Per me è stato veramente importante, mi ha aiutato tantissimo. Oriali è la persona che ha influito maggiormente in questi 2 anni. Sorrido di continuo? In battaglia mai. Ma fuori dalla battaglia sempre”.

OMNISPORT | 02-05-2021 19:23