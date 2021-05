Inter, Conte-Marotta show: i colpi per aprire un ciclo

Conquistato lo scudetto con quattro giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato, l’Inter pianifica la campagna acquisti estiva per rinforzare la squadra ed essere protagonista anche in Champions League. Nei prossimi giorni, Steven Zhang, Antonio Conte, Beppe Marotta e Piero Ausilio si incontreranno per fissare le priorità e stabilire i limiti, considerata la situazione finanziaria del club e della stessa Suning.

In primo luogo il club lavorerà per blindare giocatori fondamentali come Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. Garantita la continuità degli uomini chiave del gruppo di Conte, la società punterà ad accontentare il mister leccese con alcuni innesti mirati nei vari reparti.

I dirigenti nerazzurri si interrogheranno in primis sulla tenuta di Samir Handanovic, quest’anno protagonista di diversi alti e bassi. Serve un nuovo portiere su cui costruire il futuro, le due alternative principali sono Marco Silvestri del Verona e Juan Musso dell’Udinese.

E’ noto che sia il reparto mediano quello che sta più a cuore ad Antonio Conte, che cerca da tempo un giocatore in grado di alzare decisamente il tasso tecnico della squadra. Tralasciando il sogno Kanté, irraggiungibile, il primo obiettivo nella lista di Marotta è Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese da tempo nel mirino dei nerazzurri e sempre più convincente in Friuli.

Un altro nome delle ultime ore è quello di Mattias Svanberg del Bologna, riporta Sportmediaset. Poi una vecchia fiamma come Milinkovic-Savic.

Sulle fasce c’è il sempreverde Emerson Palmieri, da anni nel mirino di nerazzurri, mentre per l’attacco Conte chiede una punta esperta e prolifica. Sergio Aguero è il sogno, Edin Dzeko e Oliver Giroud due opzioni molto più percorribili rispetto al Kun.

