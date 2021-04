Mercato Inter, Conte ha scelto il centrocampista: offerta in arrivo

Una delle priorità che ha fissato Antonio Conte per la campagna acquisti dell’Inter in vista della prossima stagione è l’arrivo di un centrocampista offensivo di alto livello, in grado non solo di fare male in attacco e di aumentare la qualità della manovra, ma anche di contribuire alla fase di copertura e di non possesso.

Uno dei nomi caldi sulla lista acquisti di Beppe Marotta è quello del centrocampista dell’Udinese Rodrigo De Paul, che in questa stagione si è confermato il leader della squadra bianconera ed è pronto per il salto di qualità in un club in grado di lottare per Serie A e Champions League. Già cercato a gennaio in caso di addio di Christian Eriksen, poi rimasto a Milano, il nome dell’argentino è tornato in auge alla Pinetina, e presto potrebbe arrivare un’offerta.

Secondo calciomercato.com, in estate la società nerazzurra tornerà a bussare alla porta dell‘Udinese: gli uomini di mercato del Biscione, per abbassare la richiesta della famiglia Pozzo (40 milioni di euro), sono pronti a mettere sul tavolo i cartellini di Andrea Pinamonti e Lucien Agoume.

Secondo le indiscrezioni anche il Psg ha drizzato le antenne per il classe 1994 dell’Udinese, su suggerimento di Leandro Paredes. Capitano dell’Udinese dallo scorso novembre, De Paul in questa stagione ha disputato 29 partite di campionato, segnando sei reti e realizzando sei assist decisivi. Rispetto a quando era più giovane ha arretrato il proprio raggio d’azione, diventando un uomo squadra praticamente insostituibile.

OMNISPORT | 14-04-2021 10:08