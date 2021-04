Rivoluzione Inter, Conte via e in panchina un grande ex?

Che abbia tanti sassolini da togliersi dalle scarpe una volta assicuratosi lo scudetto è più che certo. Antonio Conte sta lanciando frecciatine a puntate nelle sue ultime interviste, ma fa capire che quando ci sarà anche la matematica a conclamare il tricolore nerazzurro ne dirà di tutti i colori dopo le tante critiche e gli attacchi subìti in questi due anni. A obiettivo raggiunto e con una situazione societaria incerta, però, chi può assicurare che rimarrà anche l’anno prossimo all’Inter?

Dalla Spagna parlano di Simeone all’Inter

A far da megafono a una voce che arriva dalla Spagna è Fabio Santini. L’esperto di mercato del quotidiano Libero dice al Processo su 7Gold: “Antonio Conte potrebbe lasciare l’Inter per approdare in Liga, all’Atletico Madrid. Chi potrebbe sostituirlo nella Milano nerazzurra? Proprio Diego Simeone, attuale allenatore della compagine spagnola. Approfondiremo nei prossimi giorni una indiscrezione che, se confermata, potrebbe certamente sconvolgere il calciomercato in vista della prossima annata calcistica”.

Su Donnarumma si tira fuori la Juve

Santini poi passa al caso Donnarumma: “L’entourage del portiere dei rossoneri ha chiesto una cifra pari a 12 milioni di euro per due anni, ma il Milan non intende arrivare a queste cifre. Al momento anche la Juventus si è tirata fuori dalla corsa per Gianluigi Donnarumma: la dirigenza della Vecchia Signora non potrebbe arrivare a tali cifre. Discorso diverso per il Psg, unico club al momento disponibile a riconoscere tale ingaggio all’estremo difensore. Attenzione: si parla anche di una maxi-commissione chiesa da Mino Raiola pari a 20, 25 milioni di euro”.

SPORTEVAI | 13-04-2021 10:06