Inter: Antonio Conte gela Eriksen e chiarisce su Sanchez

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha fatto il punto della situazione in casa nerazzurra alla vigilia del derby contro il Milan. “La maggior parte dei nazionali è rientrata giovedì. Gli ultimi sono stati Vidal e Sanchez. Se fai bene in Nazionale, arrivi col morale più alto e noi cercheremo di sfruttare la condizione di chi ha fatto bene anche in Nazionale”.

Le condizioni di Alexis Sanchez: “E’ tornato con un affaticamento muscolare ieri sera tardi. Faremo delle valutazioni oggi durante l’allenamento e cercheremo di essere molto attenti perché questa gara è la prima di un ciclo di sette gare in cui dovremo giocare ogni sette giorni. Ci prenderemo il giusto rischio. Ci confronteremo anche col giocatore per capire le sue condizioni e sensazioni. Non escludo nulla in questo momento”.

La replica ad Eriksen, che si è lamentato dello scarso utilizzo, non farà piacere al danese: “Se all’Inter giochi poco o meno Eriksen non lo so. Secondo me sta giocando il giusto. Io prendo sempre le decisioni per il bene della squadra. Io sono contento di quello che sta dando all’Inter e di come si sia integrato e credo che anche lui sia felice di lavorare con noi. Ci sarà spazio per lui e per tutti quanti. Sarà una stagione lunga, difficile ed estenuante. Devo fare delle scelte e credo che Eriksen abbia avuto il suo spazio e dimostrato il suo valore come gli altri”.

La formazione: “Ho meno problemi di altre volte, visto che ho a disposizione solo quattro centrocampisti. Domani sarà solo la prima partita di sette match importanti ogni tre-quattro giorni. Per forza di cose ci saranno delle rotazioni necessarie. Sono tranquillo in questo senso. Tutti saranno protagonisti e sto lavorando con tutti perché tutta la rosa sappia cosa c’è da fare. L’importante è che ci sia grande disponibilità. Farsi trovare pronti e avere un buon impatto sul match”.

OMNISPORT | 16-10-2020 14:40