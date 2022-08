Inter-Cremonese 3-1, Inzaghi: "Contento dell'approccio. Non parlo dei giocatori di altri club"

30-08-2022 23:23

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo contro la Cremonese per 3-1. Le sue parole: “I ragazzi hanno fatto una partita di applicazione e corsa, che va fatta contro squadre di questo tipo, sapevamo che sarebbero venuti qui con atteggiamento super-aggressivo e abbiamo preparato bene la gara. Galtier su Skriniar? Non parlo mai di giocatori di altre squadre, questa notizia la apprendo da voi e la ascolto. Io di mercato ne ho parlato 15 giorni qui, noi sappiamo che ora ci manca un difensore. La società ne è al corrente e spero di essere accontentato, mancano solamente due giorni e mezzo”.