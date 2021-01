Inter-Crotone, Conte a Vidal: "Basta, gioca e non rompere"

Minuto 34 del primo tempo di Inter-Crotone. Arkadiusz Reca si insinua nell’area di rigore di casa, sterza e vede Arturo Vidal piombargli addosso come un tir. Pestone netto, fallo altrettanto netto. L’arbitro Aureliano si reca a bordocampo per assistere al replay, ma è una formalità: è rigore. Che Golemic, puntualmente, trasforma.

Tutto solare, come detto. Peccato che Vidal non la pensi allo stesso modo. Un po’ per convinzione e un po’ no, l’ex centrocampista del Barcellona continua a protestare nei confronti del direttore di gara. E si prende una ramanzina da Antonio Conte, udibile nel silenzio ancora una volta irreale di San Siro:

“Basta, gioca e non rompere più il ca**o!”.

Prosegue, dunque, la stagione nera di Vidal. Protagonista in negativo soprattutto nella gara di Champions League persa in casa contro il Real Madrid, con tanto di espulsione rimediata già nel primo tempo, ma autore di alti e bassi anche per tutto il resto dell’annata. E, per questo, criticato da quella parte di tifoseria che ancora vede con il fumo negli occhi il suo passato alla Juventus.

Contro il Crotone, un altro episodio da matita blu. Non il primo, come detto, da parte di un giocatore che l’Inter ha preso per proseguire la propria crescita. Un fedelissimo di Conte, che con lui “andrebbe anche in guerra”. Ma le risposte in campo, fin qui, non sono state troppo positive.

OMNISPORT | 03-01-2021 14:11